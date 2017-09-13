8. Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "İnşallah 3. çeyrekte öncü göstergelere baktığımızda yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz." dedi.



Elvan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışında yaptığı konuşmada, YÖREX'in yöresel ürünlerin daha fazla ticari değer kazanabilmesi için önemli olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin en önemli saklı güçlerinden birisinin yöresel ürünler olduğunu belirten Elvan, bir yöresel ürünün kendi ülkesinde yaygınlaşmadan küresel ölçekte marka haline gelemeyeceğini dile getirdi.



Elvan, dünyada güçlü olarak ayakta kalmanın şartının üretmekten geçtiğini ifade etti.



ATB Başkanı Ali Çandır'ın yöresel ürünlerin tanıtımı konusunda Kalkınma Bakanlığı'ndan destek istediğini aktaran Elvan, "Bu konuda biz TOBB Başkanımızla beraber gerekli desteği vereceğiz. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Hem Kalkınma Bakanlığı olarak hem de kalkınma ajansları olarak yöresel ürünlerimizin tanıtımı için ne gerekiyorsa bu destekleri sağlayacağız." dedi.



"Ekonomimiz adeta düşman çatlatıyor"



Kalkınma Bakanı Elvan, konuşmasında Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.



"Ekonomimiz adeta düşman çatlatıyor." diyen Elvan, 2016 yılında FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen hain bir darbe girişimi yaşandığını anımsatarak, böyle bir girişim başka bir ülkede olsa ekonominin allak bullak olacağını ancak Türkiye ekonomisinin bu ağır travmayı hızla atlattığını kaydetti.



Hükümet olarak tedbirlerini aldıklarını; üreticileri, sanayicileri rahatlatacak uygulamaları hızla ve kararlılıkla devreye soktuklarını hatırlatan Elvan, bunun sonucunda ekonominin 2016 yılını yüzde 3,2'lik bir büyümeyle kapattığını dile getirdi.



Elvan, 2017 yılında bir takım uluslararası kuruluşların, özellikle Batı dünyasının yazılı ve görsel basınının Türkiye ekonomisinin çökeceğini, büyüme performansını geçmişte olduğu gibi artık gösteremeyeceğini ifade eden çok sayıda yazıların ve açıklamaların söz konusu olduğunu anımsattı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu düşürmek için adeta yarışa girdiklerini ama bekledikleri gibi olmadığını vurgulayan Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hükümet olarak bir taraftan biz, diğer taraftan Merkez Bankası'nın almış olduğu tedbirlerle Türkiye ekonomisi büyüdü ve büyümeye devam edecek. 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,2'lik bir büyüme performansı gerçekleştirdik. İkinci çeyrekte yine yüzde 5,1'lik büyüme gerçekleştirdik. İnşallah 3. çeyrekte öncü göstergelere baktığımızda yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Ancak yüzde 5'lik bir büyüme bizim için yeterli değil. İnşallah büyüme patikasını daha da yukarı çekecek, ciddi adımları ve atılımları gerçekleştireceğiz. Biz 2023 hedeflerimize, 2053 hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmenin yollarını arayacağız. Bu da tabiki üretimden yatırımdan ve ihracattan geçiyor. Türkiye'nin rekabet gücünün çok daha yüksek noktalara ulaşmasından geçiyor."