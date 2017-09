8. Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yöresel Ürünler Fuarı ile ilgili, "Bu büyük organizasyon kalkınma noktasında yeni bir bilinç inşa etti. Zenginleşme noktasında çok doğru bir alan açtı. Bu işin mimarı ayrı bir takdiri hak ediyor." dedi.



Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, TOBB'un desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Beş gün açık kalacak fuarda 70 ilden 124'ü oda ve borsa, 16'sı kalkınma ajansı olmak üzere 400'ün üzerinde katılımcı yer aldı. YÖREX'in açılış töreninde, Amasya Halk Eğitim Merkezi ekibi tarafından "Eski Osmanlı ve Türk Kadın Kıyafetleri" defilesi düzenlendi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, YÖREX'e her yıl geldiğini, her bölgeden, her ilden Türkiye'nin zenginliğinin YÖREX'te sergilendiğini söyledi. Coğrafi işaretin, yerelin dünya ile buluşmasını sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu büyük organizasyon kalkınma noktasında yeni bir bilinç inşa etti. Zenginleşme noktasında çok doğru bir alan açtı. Bu işin mimarı ayrı bir takdiri hak ediyor." diye konuştu.



Fuara, 120'nin üzerinde oda ve borsanın katıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, bunu çok önemsediklerini, değerlere sahip çıkmak gerektiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, halihazırda 3 yöresel ürünün Avrupa'da tescillendiğini belirterek, "Diğer yerel ürünlerimizin de AB nezdinde tescili için TOBB, oda ve borsa camiası olarak çalışıyor ve üreticilerimize yardım ediyoruz." ifadesini kullandı.



YÖREX'in bir vizyon işi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Antalya çok önemli bir iş yaptı, senelerdir çok büyük bir emek veriyorlardı. Attıkları tohum tuttu. Yüzlerce yöresel ürünün ekonomiye kazandırılmasına umut oldu. YÖREX ile KOBİ'lerimiz hem ürünlerini tanıtıyor hem de büyük firmalarla iş bağlantıları sağlıyorlar. Bu yıl da muhteşem bir fuar ortaya çıkmış. Anadolu'nun ruhu, kimliği, tüm renkleri burada toplanmış." diye konuştu.



"Coğrafi işaret alma konusunda önemli mesafe aldık"



Vali Münir Karaloğlu da 7 coğrafyanın 81 ilin yerel değerlerinin, renklerinin yer almasını ve ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasının önemli olduğunu söyledi. Yerel kalkınmanın sağlanmasının öneminden bahseden Karaloğlu, fuarın açılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Mesut Kocagöz de önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise bu yıl Antalya'da özel sektörün moralinin daha iyi olduğunu, kentte gelen turist sayısında yüzde 66 artış olduğunu, Türkiye turizmini artıya geçirdiği gibi ekonomik büyümeye de katkı yaptığını anlattı.



Antalya'nın, Türkiye'nin yöresel ürünlerini, konuk ettiği milyonlarca turiste tanıtma görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:



"Yöresel ürünlere coğrafi işaret alma konusunda önemli mesafe aldık. Şimdi yöre kültürünü de ele almamız gerektiğini görüyoruz. Yani, yöresel ürünlerle beraber yöresel birlikteliği de geliştirmeye önem vermeliyiz. Yöresel ürünün anlam kazanması için yöre halkı, yöre esnafı yörenin markalaşmasına sahip çıkmalıdır.



Avrupa'da artık bir çok bölge yüzde 100 bölge ürünü ve yüzde 100 ekolojik biyolojik ürün konseptlerine geçmektedir. Küçük kırsal yörelerimizin birçoğu bu modeli kullanabilir."