8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı
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Hatice Çarpar, Antalya, Finike, Güncel

8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın (38), eşi Bekir Bertan (38) tarafından öldürülüp, 2 kişinin yardımıyla gömüldüğü belirlendi.

12.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:14
8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın (38), eşi Bekir Bertan (38) tarafından öldürülüp, 2 kişinin yardımıyla gömüldüğü belirlendi. Polis, cesedi bulmak için yaklaşık 1000 metrekarelik alanda, iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Cinayeti itiraf eden Bertan ile eski eşi M.T. (37) ve arkadaşı S.D. (36) gözaltına alındı. Bertan'ın, her yıl eşini gömdüğü yol kenarına gidip, dua ettiği de ortaya çıktı. 

Olay, 21 Kasım 2012'de, Finike'de meydana geldi. İlçede bar işleten Bekir Bertan ile eşi Hatice Bertan, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Bekir Bertan, eşinin başına sert cisimle vurdu. Kanlar içinde kalan Hatice Bertan, hastaneye gitmek istemesine rağmen eşinin izin vermemesi üzerine odasına geçip, uyudu. Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi M.T. ve arkadaşı S.D.'yi kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. M.T. ve S.D.'nin yardım talebini reddetmesi üzerine Bertan, çocuklarına zarar vereceği tehdidiyle ikiliyi ikna etti. Hatice Bertan'ın cesedini çarşafa saran şüpheliler, Kumluca ilçesi Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alana gömdü.

DOSYA 8 YIL SONRA AÇILDIHatice Bertan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı 8 yıl sonra yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bertan'ı 5 ay süresince teknik takibe aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan ile M.T. ve S.D.'nin konuşmalarından, Hatice Bertan'ın öldürüldüğünü belirledi. Polis, 10 Mart günü Bekir Bertan'ı Finike'de, M.T. ve S.D.'yi ise Denizli'de gözaltına aldı. HER YIL EŞİNİ GÖMDÜĞÜ YERDE DUA ETMİŞBekir Bertan ile Antalya'ya getirilen M.T. ve S.D., polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Bekir Bertan, ifadesinin ardından eşini gömdükleri yeri göstermek için Finike'ye götürüldü. Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüklerini belirten Bertan, her yıl buraya gelip, eşi için dua ettiğini söyledi. Polis, Bekir Bertan'ın gösterdiği alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Hatice Bertan'ın cesedinin bulunması için yaklaşık 1000 metrekarelik alan kazılacak. 

Bekir Bertan ile M.T. ve S.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 


Kaynak: DHA

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Manşet

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