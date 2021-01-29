8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı

29.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:17
8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı

KONYA'da, ailesiyle geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımdaki 8 yıllık yaşam mücadelesini 14 Ocak'ta kaybeden Zişan Can'ın (10) ölümüne yol açan sürücünün bulunması için soruşturma yeniden başlatıldı.

KONYA'da, ailesiyle geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımdaki 8 yıllık yaşam mücadelesini 14 Ocak'ta kaybeden Zişan Can'ın (10) ölümüne yol açan sürücünün bulunması için soruşturma yeniden başlatıldı. Zişan'ın babası Murat Ali Can, "Kızım vefat ettikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tekrar soruşturma başlattı. Ben ve eşim kaza hakkında ifade verdik. Umarım en kısa sürede bulunur ve gereken ceza verilir" dedi.  

Ilgın'da oturan, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi'nde çalışan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ı tedavi için Konya'da hastaneye getirdi, akşam da ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kadınhanı yakınlarına geldiklerinde Can'ın yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre, sağ şeritten önlerine geçip, dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen sürücünün, farları yanmayan ve plakası belirlenemeyen sulama tankerine çarptı. Kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü, tankerle kaçtı. Kazada sürücü Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, 11 yaşındaki İkbal ve 16 yaşındaki Eren yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

Yoğun bakımda 8 yıldır yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak'ta hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI  

Zişan'ın ölümünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücünün bulunması için yeniden soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na gelip ifade veren baba Murat Ali Can, kızının ölümüne neden olan sürücünün bir an önce bulunmasını istedi. 

Kızının 8 yılda bir gün yürüyerek hastaneden çıkacağını hayal ettiklerini; ancak cansız bedenini çıkardıklarını belirten Can, "8 yıldır kazayla ilgili yoğun bakımda yatan kızım vefat ettikten sonra savcılık yeniden soruşturma başlattı. Soruşturmada ben ve eşim tekrar ifade verdik. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile birebir görüştüm. Sayın başsavcımız konuyla kendisinin yakından ilgileneceğini söyledi. Bu dosyanın faili meçhul olarak kalmaması için gereken her şeyi yapacaklarını söylediler. Devletimiz kuvvetli, adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Bulunduğu zaman cezalandırılmasını istiyorum. Bugün bizim ciğerimiz, canımız gitti. Yarın bu kişi bulunduktan sonra gerekirse bizler mahkemeye katılmayalım ama adalet yerini bulsun" dedi.   

8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı
8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı
8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı
8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı
8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı
8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Jason Statham Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:20:19. #1.16#
title