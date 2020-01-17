8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran Hamaney'den Tramp'a sert sözler: Soytarı
Sekiz yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran İran dini lideri Ali Hamaney, dünyanın canlı yayında takip ettiği vaazda ABD Başkanı Trump için "Soytarı" ifadesini kullandı.
Dünyanın en büyük camilerinden Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde sekiz yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran dini lider Hamaney, ABD Başkanı Trump'a yönelik sert ifadeler kullandı. Irak'taki Amerikan üslerine gerçekleştirilen misillemeyi 'Allah'ın günü' olarak tanımladı ve saldırının ABD'nin imajını havaya uçurduğunu belirten Hamaney, dünyanın canlı yayında takip ettiği vaazdaTrump için de "Soytarı" ifadesini kullandı.