8 Yıl Sonra Gelen Şampiyonluğa Meşaleli Kutlama

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. kademe play-off maçında Nevşehirspor Gençlik'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenerek Spor Toto 3. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'un taraftarları, 8 yıl sona gelen şampiyonluğu meşalelerle kutladı.

Ankara Osmanlı Stadyumu'nda oynanan karışılaşmayı Kırşehir Belediyespor'un 1-0 kazanmasının ardından taraftarlar Ankara ve Terme Caddeleri'nde toplanarak Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Soğuk havaya rağmen meydanda sloganlar atarak bekleyen taraftarlar, takım otobüsünün Kırşehir'e gelmesini bekledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Ankara'daki maçı izledikten sonra kente dönenlerin oluşturduğu yaklaşık 150 otobüs ve 500 otomobilin eslik ettiği konvoyla Cacabey Meydanı'na gelen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı. Meydanı dolduran binlerce kişi şampiyonluk coşkusunu meşaleler yakıp sloganlar atarak kutladı.

Kulüp Başkanı Veli Şahin, uzun lig maratonunda takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederek, şampiyonluğu kente armağan etti.

Kırşehirspor adıyla 3. Lig'den 2010 yılında Bölgesel Amatör Lig'e düşen ve daha sonra adını Kırşehir Belediyespor olarak değiştiren kulüp, 8 yıl aradan sonra taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.