8 YIL SONRA GELEN KANLI İNFAZA İNDİRİMLE 20 YIL HAPİS
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8 YIL SONRA GELEN KANLI İNFAZA İNDİRİMLE 20 YIL HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2012'de babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı (47) geçen yıl cezaevinden izinli çıktığında tabancayla öldüren Devrim Celal Keleş'e (19) 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanıp 20...

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2012'de babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı (47) geçen yıl cezaevinden izinli çıktığında tabancayla öldüren Devrim Celal Keleş'e (19) 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanıp 20 yıla düşürüldü.

Olay, 17 Ağustos 2020'de, ilçedeki sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim Celal Keleş, 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i barda çıkan kavgada öldüren Ersin Aydoğan'ı parkta otururken gördü. Olayla ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum edilen ve cezaevinden izinli çıkan Ersin Aydoğan'ın yanına giderek oturan Devrim Celal Keleş, tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Keleş, parkta süren kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Mahkemece tutuklanan Devrim Celal Keleş hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Devrim Celal Keleş ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Keleş, Ersin Aydoğan'ın babası ve amcasını öldürdüğünü ve cezaevinden çıktıktan sonra kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Sanık Devrim Celal Keleş'in avukatı da tehditle ilgili belgeleri mahkemeye sundu.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Devrim Celal Keleş'e önce 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Tehditler nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, Keleş'i 20 yıl hapse çarptırdı.

8 YIL SONRA GELEN KANLI İNFAZA İNDİRİMLE 20 YIL HAPİS
8 YIL SONRA GELEN KANLI İNFAZA İNDİRİMLE 20 YIL HAPİS
8 YIL SONRA GELEN KANLI İNFAZA İNDİRİMLE 20 YIL HAPİS
8 YIL SONRA GELEN KANLI İNFAZA İNDİRİMLE 20 YIL HAPİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

8 yıl sonra gelen kanlı infaza indirimle 20 yıl hapis
8 yıl sonra gelen kanlı infaza indirimle 20 yıl hapis
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