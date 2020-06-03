8 yıl sonra bayramda yapılan nakille sağlığına kavuştu
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8 yıl sonra bayramda yapılan nakille sağlığına kavuştu

ANKARA'da 8 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Selçuk Aksungur (40), Ramazan Bayramı sabahında Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

8 yıl sonra bayramda yapılan nakille sağlığına kavuştu
03.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:07

ANKARA'da 8 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Selçuk Aksungur (40), Ramazan Bayramı sabahında Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. Hastanede tedavisi devam eden Selçuk Aksungur, "Çok sevinçliyim, diyalizden kurtuldum" dedi.

Keçiören ilçesinde oturan Selçuk Aksungur, 8 yıl önce baş dönmesi şikayeti ile annesi Nazife Aksungur ile birlikte hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Aksungur'a, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesine sevk edilen Aksungur'a diyaliz tedavisi uygulanmaya başlanırken, nakil için de sıraya alındı.

BAYRAMDA NAKİL ?Ramazan Bayramında, Ankara Şehir Hastanesi yetkilileri aileyi arayarak, beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan kişiden alınan böbrek ile naklin gerçekleşeceğini söyledi. Gelen haberle mutluluk yaşayan Selçuk Aksungur, annesi ile birlikte hastaneye gitti. Aksungur, bayramın ilk günü yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. Hastanede tedavisi süren Selçuk Aksungur, "Çok sevinçliyim, diyalizden kurtuldum" dedi.'BAYRAMDA İKİ SEVİNÇ YAŞADIK'Anne Nazife Aksungur da, 8 yılın kendileri için çok zor geçtiğini belirterek, "Oğlum yatakta çok zor yatıyordu. Dışarıdan eve geldikten sonra yatakta 3-4 saat kendine gelemezdi. Kalkıp bir lokma yemek yiyip yine yatıyordu. En sonunda arife günü sabahı oğlumla birlikte oturuyorduk. Telefon geldi, 'Biz Ankara Şehir Hastanesi'nden arıyoruz, böbrek bulundu hemen buraya gelin' dediler. Oğlum bayram sabahı ameliyata alındı ve ameliyatı çok güzel geçti. Biz oğlumun ameliyat olduğu o gece hiç uyumadık. Ameliyattan çıkana kadar hastane salonunda bekledik. Bayram günü sabah 06.00'da ameliyattan çıktı. Biz bayramda iki sevinç yaşadık. Hem bayramımızı kutladık hem yavrum Allah'a şükürler olsun o gün diyalizden kurtuldu. İnşallah bundan sonra daha iyi olur" diye konuştu. 'BAYRAM SABAHI BÖBREĞİ HEDİYE OLARAK NAKLETTİK'

Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Uzman Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise 8 senedir böbrek nakli bekleyen Aksungur'a başarılı bir şekilde böbrek nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arife günü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bir organ donörü çıktığını bakanlık bize iletti. Bakanlık bize ilettikten sonra da biz bir ekip olarak Nevşehir'e gittik oradaki böbreği çıkardık. Sonra da bakanlığın bize ilettiği listede Selçuk Bey'in ismi vardı. Yaklaşık 4 saatlik bir hazırlık yaptık ve kendisine bu böbreğin takılmasının uygun olduğuna karar verdik ve bayram sabahına da ona uygun olan böbreği hediye olarak kendisine naklettik. Şimdi de sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde inşallah evine göndereceğiz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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