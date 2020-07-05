8 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar, 3 katlı ev kül oldu
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8 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar, 3 katlı ev kül oldu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 8 yıl önce çıkan yangında evlerini kaybeden ailenin 3 katlı evi yangında küle döndü.

8 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar, 3 katlı ev kül oldu
05.07.2020 02:00 | Son Güncelleme: 05.07.2020 02:34

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 8 yıl önce çıkan yangında evlerini kaybeden ailenin 3 katlı evi yangında küle döndü. 4 saattir devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Yarışlar Köyü Karayaprak Mahallesinde ikamet eden Salih Bakırcı, tarlasında biçtiği samanları balya haline getirerek samanlığa taşımaya başladı. Ailenin dinlendiği sırada samanlıkta bulunan elektrik kontağından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm samanlığı kapladı. Samanlıkta yangının büyümesi üzerine ev sakinleri ve köylüler, evde bulunan kıymetli eşyaları evden çıkartarak yangından kurtarmaya çalıştı. Ayrıca ahırda bulunan yeni doğmuş buzağı ile diğer büyükbaş hayvanlarda yangından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine İhsangazi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, samanlıkta çıkan yangını kontrol altına alamayınca çevre ilçelerden ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada samanlıkta çıkan yangın hemen bitişiğinde bulunan odunluk, ahır ile 3 katlı eve de sıçradı. Yangının büyümesi üzerine İhsangazi, Araç ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve Özel İdare yangın söndürme tankerleri yangına müdahale etti. 6 itfaiye aracının, 4 arazözün ve 2 özel idareye ait yangın söndürme tankerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saattir devam ederken söndürme çalışmaları ise halen devam ediyor.

Yangında, 3 katlı betonarme ev ile 2 samanlık, 1 odunluk ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan 3 katlı evi yanan Salih Bakırcı'nın 8 yıl önceki ahşap evi de yine yangında yanarak kullanılamaz hale gelmişti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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