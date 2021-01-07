8 yıl önce yaşamını yitiren 8 madenci anıldı
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8 yıl önce yaşamını yitiren 8 madenci anıldı

07.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:50
8 yıl önce yaşamını yitiren 8 madenci anıldı

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Ocak 2013'te meydana gelen ani metan gazi püskürmesinde ölen 8 maden işçisi, kazanın 8'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Ocak 2013'te meydana gelen ani metan gazi püskürmesinde ölen 8 maden işçisi, kazanın 8'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

TTK'ya ait maden ocağında, yerin 630 metre altında meydana gelen ani metan gazı püskürmesinde, galeri açma çalışması yapan taşeron firmada çalışan madencilerden 5'i açığa çıkan metan gazından zehirlenerek, 3'ü de göçük altında kalarak öldü. Kazanın 8'inci yıl dönümünde ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, maden işçileri katıldı. Ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.8 yıl önce yaşanan kazada hayatını kaybeden 8 işçinin acısının halen taze olduğunu ifade eden Yeşil, "Bugün 8 yıl önce yaşanan ve 8 arkadaşımızı kaybettiğimiz kazanın yıl dönümü. Onları anmak için buradayız. 2005 yılında TTK'da yeraltına sokulan taşeron şirketleri, dönemin sendikacı ağabeylerimiz sizlerle birlikte mücadele ederek engellemeye çalıştı. Eylemler yapıldı, mücadeleler verildi. Bu taşeron şirketlerde, 17 Mayıs 2010 yılında Karadon'da 30, 7 Ocak 2013 tarihinde burada 8 madenci arkadaşımız meydana gelen kazalarda şehit oldu. Hepsinin ruhları şad olsun. Havzamızda bugüne kadar meydana gelen kazalarda yaşamını yitirmiş yaklaşık 5 bin maden şehidimizi de şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.


8 yıl önce yaşamını yitiren 8 madenci anıldı
8 yıl önce yaşamını yitiren 8 madenci anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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