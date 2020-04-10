8 yıl önce felç oldu, annesinin cenazesinde konuşamaz hale geldi
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Karaağaç, Antalya, Sabah, Güncel

8 yıl önce felç oldu, annesinin cenazesinde konuşamaz hale geldi

ANTALYA'da yaşayan Zeliha Karaağaç (37), 8 yıl önce bir sabah uyandığında belden aşağısının felç olduğunu fark etti.

10.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:26
8 yıl önce felç oldu, annesinin cenazesinde konuşamaz hale geldi

ANTALYA'da yaşayan Zeliha Karaağaç (37), 8 yıl önce bir sabah uyandığında belden aşağısının felç olduğunu fark etti. Geçen şubat ayında annesinin cenazesinde de konuşma yetisini kaybeden Karaağaç'ın her ihtiyacını, hamallık yapan eşi Bilal Karaağaç (40) ile 2 kızı karşılıyor.

Korkuteli ilçesinde yaşayan Zeliha Karaağaç, 8 yıl önce bir sabah uyandığında belden aşağısının felç olduğunu fark ederek, durumu hamallık yapan eşi Bilal Karaağaç'a bildirdi. İki kızları olan çift, onlarca doktora gitmelerine rağmen sorunlarına çare bulamadı. 2 ay önce de annesinin cenazesinde konuşma yetisini kaybeden Zeliha Karaağaç, başından geçenleri yazarak anlattı.

'BU KÖTÜ BİR RÜYA SABAH HER ŞEY DÜZELECEK'İhtiyaçlarını eşi ve 2 kızının yardımıyla gördüğünü belirten Zeliha Karaağaç, şunları yazdı: "Korkuteli'nin Avdan köyündenim. Eşimle görücü usulü ile evlendik. Elmalı'ya gelin gittim ve garip durumlar yaşamaya başladık. Kaldığımız evde garip şeyler görmeye başladım. 8 yıl önce uyandığımda belden aşağısının tutmadığını fark ettim. Hastaneye gittiğimizde doktorlar hastalığıma çare bulamadı. Annem geçen şubat ayında vefat etti. Cenazeye gittiğimizde yığılıp kaldım. Ondan sonra da konuşamaz hale geldim. Yürüme yok, konuşma da gitti. Her gün annemin kazağına sarılıp koklayıp öpüp yatıyordum. Annemin kokusuyla uyuyordum. Her akşam 'Bu kötü bir rüya sabah herşey düzelecek' diye uyuyorum, sabah kalktığımda konuşamaz yürümez halimi hatırlayınca üzülüyorum. Bu durumumda iyi olmam için destekleyen evlatlarım Şehri, Betül ve eşimden Allah razı olsun. Evlatlarım bana annelik yapıyor, eşim elinden gelen yardımı yapıyor. İnşallah bu günleri de hep beraber atlatacağız."EŞİ VE İKİ KIZI BAKIYORBilal Karaağaç ise zor günleri ailesiyle birlikte atlatmaya çalıştıklarını belirterek, işe gittiği bazı günler eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için izin alıp eve geldiğini ifade etti. Karaağaç, "Artık kızlarım da büyüdü. Bana destek çıkabiliyorlar. Yemek pişirmeyi, temizlik ve ütü yapmayı birlikte öğrendik. Eşimin durumu nedeniyle sevdiklerimiz hep bizden uzaklaştı ama kızlarımla birlikte evimizin işini görüyoruz. Büyük kızım Antalya'da okuduğu için şu an yanımızda. Kızlarımla birlikte mutlu bir yuvamız var. Ben eşimin yerinde olsaydım o bana daha iyi bakardı. Sağlıklı olduğu ilk 8 yıl boyunca bana öf bile demeden bakmıştı. Şu an tüm ihtiyaçlarını ben ve 2 kızım gideriyoruz" dedi.'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'

Aşağıpazar Mahallesi Muhtarı Tekin Korucu, Bilal Karaağaç'ın eşine 8 yıldır büyük şefkatle baktığına şahit olduklarını dile getirdi. Korucu, Bilal Karaağaç'ın sosyal güvencesini Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla çözdüklerini söyledi. Muhtar Korucu, "Eşinin sağlığı ve çocukları için hamallık yaparak verdiği hayat mücadelesi takdir topluyor. Biz mahalle muhtarlığı olarak her zaman Karaağaç ailesinin yanındayız" dedi.


Kaynak: DHA

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