8 yıl hapisle aranan 17 sabıkası olan zanlı tutuklandı
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8 yıl hapisle aranan 17 sabıkası olan zanlı tutuklandı

20.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:52
8 yıl hapisle aranan 17 sabıkası olan zanlı tutuklandı

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 17 ayrı suç kaydı bulunan 39 yaşındaki Volkan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 17 ayrı suç kaydı bulunan 39 yaşındaki Volkan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde Pamukkale ilçesi Honcalı Mahallesinde uzun süredir aranan ve yakalanmamak için sık sık otomobil değiştiren 39 yaşındaki Volkan B., yakalandı. Zanlı hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası, 6 adet uyuşturucu, 2 adet yağma, 2 adet görevi yaptırmamak için direnme, 5 adet hakaret ile tehdit ve 2 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan toplam 17 suç kaydının olduğu öğrenilen Volkan B., tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ

8 yıl hapisle aranan 17 sabıkası olan zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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