8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı.

19.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:34
8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Haşim A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde yakalanarak polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra cezaevine sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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