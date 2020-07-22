8 yıl aradan sonra şehit sayıldı
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8 yıl aradan sonra şehit sayıldı

2012 yılında Çorum'un Osmancık Askerlik Şubesi'nde vatani görevini yaparken arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Piyade Çavuş Hüseyin Ildız, ailesinin 8 yıllık hukuk mücadelesinin ardından şehit sayıldı.

8 yıl aradan sonra şehit sayıldı
22.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:07

2012 yılında Çorum'un Osmancık Askerlik Şubesi'nde vatani görevini yaparken arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Piyade Çavuş Hüseyin Ildız, ailesinin 8 yıllık hukuk mücadelesinin ardından şehit sayıldı. Şehit Ildız'ın fotoğrafı bugün ailesi tarafından şehitler derneğinin duvarına asıldı.

Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde yaşayan ve 8 yıl önce askerlik vazifesini yaparken silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Piyade Çavuş Hüseyin Ildız, kayıtlara 'vefat etti' ibaresiyle geçmişti. Ildız'ın ailesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi konuyla ilgili hukuk mücadelesini başlattı. 8 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Ildız şehit sayıldı. Bugün Şehit Piyade Çavuş Hüseyin Ildız'ın ailesi ile Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin fotoğrafını dernek duvarında sergilenen şehit fotoğraflarının yanına astı.

"Annemize vazife malulü tüm hakları verildi"

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı yaptığı açıklamada, Ildız'ın 16 Aralık 2012'de Çorum'da Osmancık Askerlik Şubesi'nde askerlik hizmetini yaparken başka bir askerin silahı ile vurulması sonucunda vefat ettiğini hatırlattı. Bu vefat sonrası şehit sayılabilmesi için mücadeleye başladıklarını kaydeden Kumartaşlı şöyle konuştu:

"Tüm müracaatların sonrasında ilgili kurumlar başvurularımıza ret cevabı vermişti. O dönem aktif olan Askeri Yüksek İdari Mahkemelerine başvurduk sonuç hep ret gelmişti. 15 Temmuz sonrasında bizim davalarımızın Sivil İdari Mahkemelerine geçmesinden dolayı tekrar Avukatımız Serpil Öztürk tarafından yeni müracaatlar yapıldı. Uzun bir hukuk mücadelesi sonrasında bugün itibariyle Anıtkaya nüfusuna kayıtlı Piyade Çavuş Hüseyin Ildız şehit sayıldı. Annemize vazife malulü tüm hakları verildi. Şehidimizin babası Veysel amcamız da bugünleri görmüş olsaydı oğlunun vefatından sonra üzüntüye dayanamadı ve üzücü bir rahatsızlık sonrası geçtiğimiz yıl kendisini kaybettik. Duamız şu yönde Veysel amcamız şehit oğlunun yanındadır inşallah ve bu sevinçli haberden kendisinin de haberdar olduğunu düşünüyoruz."

"Tek dileğim buydu"

Şehit annesi Ayşe Ildız ise 8 yıldır bugünü beklediklerini söyledi. Çocuğunun haklarına kavuştuklarını kaydeden anne Ildız, "8 yılıdır bugünü bekledik. Tek dileğim buydu. Çocuğumun hakkına kavuştuk. Babası da olsaydı bugünleri görmek isterdi" dedi.

Açıklamalarının ardından anne Ildız, oğlunun duvarda asılı fotoğrafına dokunarak gözyaşı döktü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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