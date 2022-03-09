8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri yakalandı - Haberler

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8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. 8 Mart Salı günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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