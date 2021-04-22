8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak için etkin bir şekilde mücadele eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde "kasten adam öldürme" suçundan Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.M.(50) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:38:36. #1.15#

title