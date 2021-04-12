8 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
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8 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
8 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında bir kimseyi 'fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan yakalama kararı ile 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B., JASAT timi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen K.B., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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