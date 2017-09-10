Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 8. Yeşilyurt Boğa Güreşleri Festivali'nde, 150 boğa güreştirildi.



Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Karamanlı mevkisinde gerçekleştirilen güreşleri, kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde yaklaşık 8 bin kişi izledi. Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı.



Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Süleyman Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşlerden elde edilen gelirin mahallelerine yerleştirilmesi planlanan MOBESE sistemi için harcanacağını söyledi.



Güreşler için Muğla, Aydın ve İzmir'den 150 boğa getirildiğini kaydeden Boz, "Daha önceleri mahallemizde at yarışları, pehlivan ve deve güreşleri yapılıyordu. Son olarak düzenlenen Yeşilyurt Boğa Güreşleri Festivali, 15 yıl önce düzenlenmişti. Biz de bu ata geleneğini sürdürmek için 8. Yeşilyurt Boğa Güreşleri Festivali'ni düzenledik." dedi.



Bu arada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde ölçüldüğü Muğla'da, sıcaktan bunalan boğaların serinletilmesi için itfaiye güreş sahasını ıslatırken, sahipleri de hayvanların başına su döktü.