8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti
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8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Sağlık

8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti Doktor anne-babanın evlat acısı Batman'da görev yapan Samsunlu doktor çiftin 8 yaşındaki çocukları Toprak Kılınç, yakalandığı korona virüs sonrası ortaya çıkan multisistem inflamatuar sendromu hastalığından hayatını kaybetti.

8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti

Doktor anne-babanın evlat acısı

SAMSUN - Batman'da görev yapan Samsunlu doktor çiftin 8 yaşındaki çocukları Toprak Kılınç, yakalandığı korona virüs sonrası ortaya çıkan multisistem inflamatuar sendromu hastalığından hayatını kaybetti. Minik Toprak, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şenol Kılınç ile Anestezi Uzmanı Doktor Gülsüm Kahveci Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç için Atakum ilçesi Derecik Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazede Anne Gülsüm Kahveci Kılınç ayakta durmakta zorlandı. 8 yaşındaki oğlunun tabutun sarılarak, "Oğlum sen daha çok küçüktün" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Toprak Kılınç'in cenazesi mezarlıkta defnedildi. Cenazeye çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

8 yaşındaki Toprak Kılınç'ın geçen ay Covid-19'a yakalandığı, tedavisinin ardından korona virüsü atlattığı ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu geliştiği, Adana'daki hastanede tedaviye alındığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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