8 yaşındaki Muhammet istedi, jandarma 23 Nisan için Türk bayrağı getirdi TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Muhammet İnik (8), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerini süslemek amacıyla jandarmayı arayarak, Türk bayrağı istedi.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Muhammet İnik (8), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerini süslemek amacıyla jandarmayı arayarak, Türk bayrağı istedi. Muhammet, eve bayrak getiren jandarmaya, yazdığı '23 Nisan' şiirini okudu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan Muhammet İnik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerini süslemeye karar verdi. Muhammet, sokağa çıkamadığı için 156'yı arayarak, jandarmadan eve asmak amacıyla Türk bayrağı istedi. Bunun üzerine Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları Türk bayrağını adrese götürüp, Muhammet ile kardeşine teslim etti. Muhammet de eline aldığı Türk bayrağını öptükten sonra jandarmaya, kendi yazdığı '23 Nisan' şiirini okudu. Muhammet İnik'in okuduğu şiir şöyle:

'Baharın mutlu günü, yurdumun kutlu günüNeşeli güzel 23 Nisan23 Nisan'da doğdu Millet Meclisiİşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesiBunu her yıl çocuklar, kutlayalım sevinçle

Egemenlikle yaşar herkes, el ele kutlayalım bayramı güzel 23 Nisan'

Kaynak: DHA