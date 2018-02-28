8 Yaşındaki Uyurgezer Kuzeni Yanına Yattı, 17 Yaşındaki Sapık İstismar Etti
Konya'da, uyur gezer olması nedeniyle yatağından kalkıp, kendi yanına gelen halasının kızını istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sapığa 4 yıl 5 ay ceza verildi.
Konya'da, uyur gezer olması nedeniyle yatağından kalkıp, kendi yanına gelen halasının kızı H.B.'ye (8) cinsel istismarda bulunmakla suçlanan A.Y. (17), 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, A.Y.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve mahkemedeki iyi halinden dolayı cezayı 4 yıl 5 aya indirdi.
UYURKEN YAN ODAYA GEÇMİŞ
Olay, 2016 yılının yaz aylarında meydana geldi. İlkokul öğrencisi H.B., misafir olarak gittiği dayısının evinde gece uyuduğu sırada, iddiaya göre uyur gezer olması nedeniyle yatağından kalkıp, kuzeni A.Y.'nin kaldığı yan odaya geçip, yanına yattı. İddiaya göre A.Y. de küçük kıza cinsel istismarda bulundu.
ÖĞRETMENLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Olaydan 6 ay sonra ilkokuldaki sınıf öğretmeni H.B.'nin devamsızlığının artması üzerine H.B.'nin annesini aradı. Anne S.B., kızının, yeğeni tarafından cinsel istismara uğradığını ve psikolojisinin iyi olmadığı söyledi. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan A.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yeğeni A.Y.'den şikayetçi olmayan S.B. mahkemedeki ifadesinde, "Biz olay gecesi misafirlikteydik. Geç olduğu için kızım orada kaldı. Hiçbir şeyden şüphelenmedik. Olaydan 6 ay kadar sonra kızım uykusundan aniden fırlayınca yanına gittim. Yanına gittiğimde bu olaydan bahsetti. A.Y.'nin kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bu durumu öğretmenine de anlatınca olay karakola intikal etti. Olaydan tam olarak bilgim yok. A.Y.'den şikayetçi değilim." dedi.
BU BİR RÜYA DEĞİL, GERÇEKTE YAŞANDI
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada H.B.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. H.B. ifadesinde, "A.Y. benim dayımın oğludur. Olay gecesi onların evinde kaldım. Yengemle aynı yatakta yatıyorduk. Uykudayken kalktım. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde diğer odada yatan A.Y.'nin odasına gitmişim. Kendime geldiğimde A.Y. ile aynı yataktaydım. Olayın ayrıntılarını hatırlamıyorum. Bu olaydan başka bir kez daha uyurgezerlik hali yaşadım. Bu olaydan neden 6 ay sonra durumu anneme ve öğretmenime anlattım bilmiyorum. Bu olay rüya değil, gerçekte yaşandı" diye konuştu.
4 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Suçlamaları kabul etmeyen A.Y. de savunmasında, işten gelip gece odasında uyuduğunu söyleyip, " Sabah kalktığımda H.B.'nin bizim evde olduğunu gördüm. Kendisine herhangi bir şekilde cinsel istismar içeren bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti, geçen 22 Şubat günü görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan A.Y.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet, A.Y.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu ve mahkemedeki iyi halinden dolayı cezayı 4 yıl 5 aya indirdi. A.Y., yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından onanırsa tutuklanacak.
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Yürü yavrum yürü fistanını sürü şimdide geçti şuradan Konyalının biriCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu islerde yeni cikti biranda hergun taciz tecavuz,2 ay sonra bir tane kalmazCevap Yaz Yayından KaldırDOGRUCU DAVUT: Kardes cok haklisin. Bilincli yonlendiriyorlar. Aileler paramparca ve fuys zaten 10 senedir serbest. 2012 de de fatma sahin yasalari ulkeyi perisan etti senede 130bin bosanma var. Sayin c baskani bile toparlayamiyor.1 Yayından Kaldır
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Adam cinayet işliyor iyi hal tecavüze iyi hal hırsıza iyi hal ....bu iyi hali bana biri anlatsın vereceksin müebbeti içeride belasını bulacak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tecavüzün adı cinsel istismar, saldırının adıda bu entel dantellerin yüzünden taciz olarak yumşatıldı, anlıyacanız her cinsel istismar haberinde tecavüz gerçekleşiyor vatandaşda sanıyorki rlledi öptü bu yasaların tekrra elden geçmesi lazımCevap Yaz Yayından Kaldır