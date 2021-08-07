AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
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AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Simay Çataltepe (8) son yolculuğuna uğurlandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Simay Çataltepe (8) son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan Derya Çataltepe kızının cenaze namazını ambulansta izlerken, 'Niye yaşıyor diyerek beni avuttunuz. Meğerse toprağa gidiyormuş' diyerek ağladı.

Dün, Manisa'nın Soma ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi öldü. Kazada otobüste bulunan Derya Çataltepe yaralanırken, kızı Simay ise yaşamını yitirdi, oğlu Toprak ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Yaralanan Derya Çataltepe tedavisi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Derya Çataltepe'ye kızının öldüğü söylenemedi.

'MEĞERSE TOPRAĞA GİDİYORMUŞ'

Bugün Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Abdal Musa Cemevi'nde Simay Çataltepe'nin cenaze namazı kılındı. Derya Çataltepe tedavi gördüğü hastaneden ambulansla cenaze namazının kılınacağı cemevine getirildi. Derya Çataltepe gözyaşları içerisinde, 'Simay yandım. Kırık olsaydı, çıkık olsaydı, bittim Simay. Herkes bana yalan söyledi. Hepiniz yalancısınız. Niye yaşıyor diyerek beni avuttunuz. Meğerse toprağa gidiyormuş yavrum Simay.' dedi. Sinan Çataltepe cenaze namazı öncesinde kızının tabutuna sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Simay'ın cenazesi Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZAYI OĞLU HABER VERDİ

Oğlunun araması sonucu kazayı öğrendiğini söyleyen Sinan Çataltepe, "Sabah 5 gibi oğlum beni arayıp kaza geçirdiklerini söyledi. Bana, "Gel annem yaralı, ama Simay'ı görmedim" dedi. Ben de gittim. Otobüsü gördüm yolun kenarında, "Kızım buradan kurtulamaz" dedim. Otobüs gitmiş yarısı yok. Hastaneye gittim. Eşim orada oğlum orada, kızım yok. Hastane hastane arıyorum. Jandarmanın biri dayanamadı, "Gel otur söyleyeceğim ben sana gideceğin yeri" diyerek bana kızımın rahmetli olduğunu söyledi. Ben kesin yalandır dedim. Götürdüler morga yüzünü gösterdiler. O soğuk yüzünü, gözü açık gitti kızım. Kızım gel beni kurtar dedi. Yetişemedim Allah'ım. Otobüs frene hiç basmamış. O hızla kamyonu kenara atmış. Rampa çıkıyormuş. Ne kadar hızlı gidebilir? Şoför uyumuş dediler. Uykusuz demek ki, insan 5 saatlik yolda nasıl uyur. Aldılar kızımı işte. Kızım gibi bir sürü insanı da aldı.? dedi.

AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ
AMBULANSTA KIZININ SON YOLCULUĞUNU AĞLAYARAK İZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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