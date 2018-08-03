8 Yaşındaki Kıza Taciz İddiasıyla İlgili Valilikten Açıklama

Gaziantep'te Suriye uyruklu Y.M. adlı şahsın, 8 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla darp edilmesine valilikten açıklama geldi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.M. iddiaya göre 8 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla bir grup tarafından darp edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirterek, "Şehitkamil ilçemiz Umut Mahallesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında Suriye uyruklu Y.M. adlı şahsın 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla bir grup vatandaşımızca darp edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli Y.M. gözaltına alınarak olaya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP