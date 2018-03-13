8 Yaşındaki Kayıp Çocuğun Cesedi Babasının Sevgilisine Ait Aracın Bagajında Bulundu

Dedektifler, öldürdüğü çocuğu ailesine ait köydeki bir arazide saklayan kadını cesedi taşımaya çalışırken suçüstü yakaladı.

İspanya'da günlerdir gündemin ilk sırasına yerleşen kayıp sekiz yaşındaki Gabriel Cruz, babasının sevgilisine ait aracın bagajında boğulmuş halde bulundu.

Cruz'un Almeria kentinde kayıplara karışmasıyla ülkede iki haftadır kampanyalar yürütülüyordu.

Cruz'un babası Angel Cruz'un sevgilisi Ana Julia Quezada, söz konusu kampanyalarda öne çıkan isimlerden biriydi.

Çocuğun cesedinin araçta bulunmasıyla Quezada tutuklandı.

Dedektifler, öldürdüğü çocuğu ailesine ait köydeki bir arazide saklayan kadını cesedi taşımaya çalışırken suçüstü yakaladı. Operasyon polis kamerası tarafından da kaydedildi.

Sekiz yaşındaki Gabriel Cruz, büyükannesine ait Las Hortichuelas köyündeki evden ayrıldıktan sonra bir daha bulunamamıştı.

Polislerin Ana Julia Quezada'dan şüphelenmesine yol açan olay ise, 22 yıl öncesine dayanıyor. 1996 yılında Burgos kentinde pencereden aşağı düşüp ölen bir dört yaşındaki bir kız çocuğunun yanında, Dominik Cumhuriyeti asıllı Ana Julia Quezada vardı.

27 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Gabriel Cruz'u dört binden fazla polis arıyordu. (Kaynak: Milliyet)