8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı
Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan 8 yaşındaki Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi. Küçük kız bir saat içinde 202 origami yaparak Elite World Records'un (Elit Dünya Rekorları) kayıtlarına geçti.
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Hindistan'da 8 yaşındaki bir kız çocuğu iki kez dünya rekorunu kırdı.
Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com