8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Hindistan'da 8 yaşındaki bir kız çocuğu iki kez dünya rekorunu kırdı.



Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi. Euronews.com'da Görüntüle