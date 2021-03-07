8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma ile tarihe geçti
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8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma ile tarihe geçti

07.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:20
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma ile tarihe geçti

Genç oyuncu espor tarihine adını yazdırdı.

Çoğu çocuğun sekizinci doğum gününün en önemli özelliği pastalarının üzerindeki mumları üflemektir. Joseph Deen ise, profesyonel bir oyuncu olmak için yaşıtlarının aksine sözleşme imzalamakta.

Fortnite oyunu ile birlikte genç yaşta zengin olan, en genç profesyonel oyuncular arasına adını yazdıran Joseph Deen henüz 8 yaşında. "33 Gosu" kullanıcı adını kullanan Joseph  Deen, Team 33′ takımıyla 33 bin dolarlık anlaşma imzalaması ile birlikte espor tarihine adını yazdırdı. Anlaşma imzaladığı Team 33′ takımı genç oyuncuya 5 bin doların üzerinde donanım kurulumunu da sağlayacak.

Joseph BBC'ye verdiği röportajında "Kontrat teklif edildiğinde kendimi harika hissettim, profesyonel bir oyuncu olmayı çok düşündüm ancak Team 33 teklifinden önce kimse beni ciddiye almadı." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Playerbros

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