Samsun'da 8 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Akbaşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu saçmanın karnına ve bacağın isabet etmesi sonucu yaralanan 8 yaşındaki E.E.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayın kazara mı,yoksa çocuğa kasıtlı mı ateş edildiğini araştırıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN