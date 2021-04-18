8 yaşındaki çocuk evlerinin önünde köpek saldırısına uğradı

Erzincan'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu.

Erzincan'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu.

Olay, Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi 171 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hafta sonu kısıtlamanın olduğu gündüz saatlerinde bakkala giden 8 yaşındaki çocuğa, tasmasız bırakılan sahipli olduğu belirtilen bir köpek saldırarak ısırdı. Korku dolu anlar yaşayan çocuk vatandaşların yardımıyla kaçarak köpekten kurtuldu.

Çocuğun ailesi polis merkezine giderek köpeğin sahibi hakkında şikayette bulundu. Vücudundaki ısırıklar sonucu yaralanan çocuk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı