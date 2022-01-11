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8 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

8 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı Erzincan'da başıboş 6 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - 8 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

ERZURUM - Erzincan'da başıboş 6 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı. Yaralı çocuk Erzincan'daki hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum'a getirilerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erzincan'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinde 5-6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Üzümlü ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oyun parkının yan tarafında evlerin önünde yürüyen 8 yaşındaki Emin Beşiktaş, biranda başıboş 6 sokak köpeğin saldırısına uğradı. Feci şekilde yaralanan ve kafası parçalanan çocuk acilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha donanımlı olan Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Küçük çocuğun hastaneye getirildiği sırada annesi ise ambulanstan inerken gözyaşlarını tutamadı.

8 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

8 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

8 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Son Dakika Haberleri

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