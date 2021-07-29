8 Yaşındaki çocuk ağaç altında ölü bulundu
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8 Yaşındaki çocuk ağaç altında ölü bulundu

8 Yaşındaki çocuk ağaç altında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir ağaç gölgesi altında oyun oynadığı esnada hareketsiz halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman'da bir ağaç gölgesi altında oyun oynadığı esnada hareketsiz halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kömür Beldesinde evlerinin önünde bulunan bahçedeki ağacın gölgesi altında oyun oynayan 8 yaşındaki Usame Bilir isimli çocuk, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Çocuktan her hangi bir tepki alamayan Usame Bilir'in yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilir'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Usame Bilir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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