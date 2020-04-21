8 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 8 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi - Haber
Polis

8 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi

8 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Argeş Samsak, 4 yaşına basan kardeşi Aram Samsak'ın doğum günün kutlamak için 155 polis imdat hattını arayarak doğum günü pastası istedi.

21.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:28
8 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi

8 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Argeş Samsak, 4 yaşına basan kardeşi Aram Samsak'ın doğum günün kutlamak için 155 polis imdat hattını arayarak doğum günü pastası istedi. Toplum destekli büro polisleri ellerinde pastayla küçük çocuğa sürpriz bir kutlama yaptı.

Babası ilçe dışında olduğu için 4'üncü yaşına basan kardeşinin doğum gününü kutlayamayan 8 yaşındaki Argeş Samsak, 155 Polis imdat hattını arayarak kardeşinin doğum gününü kutlamak istediğini ancak babasının ilçe dışında olmasından dolayı doğum günü pastası alamadığını belirterek polisten pasta istedi. Cizre Emniyet Müdürlüğü toplum destekli büro polisleri hemen harekete geçti. Küçük çocuğun ihbar hattından yapmış olduğu pasta isteği için harekete geçen toplum destekli büro polisleri doğum günü pastasını alıp küçük çocuğun Dicle Mahallesi Erzen Sokaktaki evlerine giderek Argeş ve Aram Samsak kardeşlere sürpriz yaptı.

Doğum günü pastası alıp mumları yakan polislerin kapısını çaldığı Argeş ve Aram Samsak kardeşler, büyük mutluluk yaşadı. Ziyaret sırasında sosyal mesafe kurallarına da dikkat eden ekipler, 4 yaşına basan Aram Samsak'ın mumları üflemesinin ardından çeşitli hediyeler verip, evde kalmaya devam etmesini söyledi. Argeş Samsak ise polislere teşekkür ederek, kardeşi Aram Samsak'ın doğum gününü kutladıkları için polis ağabeylerime çok teşekkür etti.

8 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı Haber
Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı
Tarlada çalışan adam feci şekilde can verdi Haber
Tarlada çalışan adam feci şekilde can verdi
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki Haber
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki
Dünyanın nazar boncuğu gölümüz kırmızıya büründü Haber
Dünyanın nazar boncuğu gölümüz kırmızıya büründü
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Özkoç Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Harun Tan Deniz Seki Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: 8 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:14:46. #1.15#
title