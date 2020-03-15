8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama 8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun halası, dayısı ve bir kişi...

8 yaşındaki çocuğun işkence yapılarak öldürülmesinde 3 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun halası, dayısı ve bir kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Ocak'ta Çınar'a bağlı Başalan Mahallesinde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ve halası H.T.'yi gözaltına alıp, ifadelerinin ardından serbest bırakmıştı. Tekrar gözaltına alınan H.T., V.T. ile birlikte S.O., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA