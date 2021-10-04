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8 yaşında milli takıma seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
8 yaşında milli takıma seçildi

Ankara'da yapılan Masa Tenisi Minik Altı ve Minik Milli Takım seçmelerine Denizli'den katılan Akif Efe Aslanpay, Türkiye 3'üncüsü olarak milli takım kampına davet edildi.

DENİZLİ (İHA) - Ankara'da yapılan Masa Tenisi Minik Altı ve Minik Milli Takım seçmelerine Denizli'den katılan Akif Efe Aslanpay, Türkiye 3'üncüsü olarak milli takım kampına davet edildi.

Pamukkale Belediyespor oyuncusu olan 2014 doğumlu Akif Efe Aslanpay, bu derecesi ile uzun bir aradan sonra masa tenisinde milli takım davet edilen ilk sporcu oldu. Babası Masa Tenisi Antrenörü Ulaş Aslanpay nezaretinde uzun süredir bu seçmelere hazırlanan Aslanpay'ın bu başarısı Denizli Masa Tenisi camiasında sevinçle karşılandı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Ali Aki, göreve geldikleri günden itibaren masa tenisinin daha iyi bir seviyeye gelmesi için mücadele ettiklerini belirterek; "Denizli'mizden uzun süredir milli takım alt yapısına oyuncu veremiyorduk. Akif Efe ile bu durumu değiştirdik. Bu süreçte Milli Takım alt yapısına oyuncu yetiştirmek için gelişim kamplarına katılacağız ve milli takım ana kadrosuna oyuncu olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2014 Haziran doğumlu Akif Efe Aslanpay, yaşının küçük olması nedeniyle gözde bir oyuncu haline geldi. Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasında mücadele vererek kürsü şansı yakaladı ve Denizli'mizi ve kulübünü en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandırdı. Bu ilk katıldığı büyük yarışmaydı. 4 yaşında antrenmanlarına başlayarak her gün üzerine koyarak kendini geliştirdi. Babası ve antrenörü olan Ulaş Aslanpay ile çalışmalarına devam etmekte. Kendi masa tenisi salonunda diğer minik ve büyüklere de Masa Tenisi dersi vererek sporcu kazandırmaya camiaya devam etmekteler. İstikrarlı çıkışımızı sürdürüp Türkiye de Avrupa da ve dünyada en iyi derecelerimizi getirmek için çalışacağız" dedi. - DENİZLİ

8 yaşında milli takıma seçildi

8 yaşında milli takıma seçildi

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