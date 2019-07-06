8. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu başladı - VUKOVAR

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" başladı.

Hırvatistan'ın doğusunda, 1991'de büyük bir katliamın yaşandığı Vukovar şehrindeki Ovcara Anıt Mezarlığı'ndan başlayan 227 kilometrelik maraton, 10 Temmuz'da Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da bulunan Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erecek.

Zagreb Boşnak Azınlık Konseyi (VBNMGZ) ile Boşnak Gaziler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği maratonun katılımcıları, yakın tarihte büyük kayıplar veren Vukovar ve Srebrenitsa'da yaşananlara dikkati çekmeyi hedefliyor.

Beş etaptan oluşan maratona katılan koşucular, ilk etapta Hırvatistan'ın Vinkovci şehrine, ikinci etapta ise Bosna Hersek'in Brcko şehrine ulaşacak. Üçüncü ve dördüncü etapta Janja ve Zvornik şehirlerinden geçecek katılımcılar, son etapta Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacak.

Maratona, geçen yıl olduğu gibi yine Drazen Cucic, Robert Kasumovic, Zmago Horvat, Elvir Rakipovic ve Dusko Strbac 5'lisinin katıldığını aktaran VBNMGZ Başkanı Armin Hodzic, ilk etapta kendilerine VBNMGZ temsilcileri ile 6 koşucunun eşlik edeceğini ifade etti.

Srebrenitsa ve Vukovar'da yaşananlar

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da 33 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 610 kurban defnedildi. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

Hırvatistan'ın 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaşta ise Vukovar'daki çatışmalar aynı yılın ağustos ayından kasım ayına kadar sürmüştü.

Yugoslav askerler ve Sırp paramiliter birliklerinin üç ay boyunca kuşatma altında tuttuğu Vukovar'daki olaylar şehrin işgaliyle sona ermişti. Nüfusunun çoğunluğu Hırvatlardan oluşan Vukovar'ın işgalinin ardından şehirdeki siviller işkenceye uğramış, öldürülmüş ve sürgün edilmişti.

Resmi olmayan verilere göre, Vukovar'da 3 binden fazla insan öldürülmüş, binlerce insan toplama kamplarında esir tutulmuştu.

Kaynak: AA