8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi sınıflar ne zaman uzaktan eğitime geçiyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi sınıflar ne zaman uzaktan eğitime geçiyor?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi sınıflar ne zaman uzaktan eğitime geçiyor?

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili bazı kararları da açıkladı. Buna göre bazı sınıflar dışında tüm kademelerde 15 Nisan'da uzaktan eğitime geçilecek. Peki, 8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Uzaktan eğitime geçiş tarihi belli oldu mu?

Koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

HANGİ SINIFLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK? NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

KABİNE KARARI HATIRLATILDI

Açıklamada "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi.

15 NİSAN'DAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM

Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebilecekler. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecek. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edecekler. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacak"

8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Uzaktan eğitime geçiş tarihi belli oldu mu?
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mario Draghi Türker Ertürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi sınıflar ne zaman uzaktan eğitime geçiyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 22:00:51. #1.15#
title