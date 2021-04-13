8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi sınıflar ne zaman uzaktan eğitime geçiyor?
Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili bazı kararları da açıkladı. Buna göre bazı sınıflar dışında tüm kademelerde 15 Nisan'da uzaktan eğitime geçilecek. Peki, 8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Uzaktan eğitime geçiş tarihi belli oldu mu?
Koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.
HANGİ SINIFLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK? NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.
KABİNE KARARI HATIRLATILDI
Açıklamada "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi.
15 NİSAN'DAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM
Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebilecekler. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecek. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edecekler. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacak"