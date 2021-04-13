8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi sınıflar ne zaman uzaktan eğitime geçiyor?

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili bazı kararları da açıkladı. Buna göre bazı sınıflar dışında tüm kademelerde 15 Nisan'da uzaktan eğitime geçilecek. Peki, 8. ve 12. sınıflar uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Uzaktan eğitime geçiş tarihi belli oldu mu?