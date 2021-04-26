8. ve 12. sınıflar kapandı mı? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ertelendi mi, ara mı verildi, iptal mi oldu?
26 Nisan Kabine Toplantısı kararları açıklandı. Buna göre 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek mi merak edildi. Öğrenciler tarafından merak edilen konulardan birisi de 8. ve 12. sınıflar kapandı mı? . ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ertelendi mi, iptal mi oldu? sorusu oldu. Detaylar haberimizde...
Kabine toplantısı sonrası kararları merak ediliyor. 8. ve 12. sınıflar kapandı mı? Anaokulları kapandı mı, açık mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında orta son ve lise son sınıfları kapandı mı? Orta son 8. sınıf ve lise son 12. sınıflarda yüz yüze eğitim iptal mi edildi? Ertelendi mi?
8. VE 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek." kararı alındı.
Buna göre orta son (8. sınıf) ve lise son (12. sınıf) sınıflarında yüz yüze eğitim ertelendi. Tam kapanma sürecinde online eğitime devam edilecek. Ayrıca yüz yüze eğitime ara verildiği gibi sınavlar da ertelenecek.
SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek." kararı alındı.
Buna göre anaokulu, kreş, orta son ve lise son sınıflar dahil tüm kurularda yüz yüze eğitime araverilirken tüm sınavlarda ertelenecek.
YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
- 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
- Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
- Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecek.
- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecek.
- Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
- Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.
- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.