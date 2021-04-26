8. ve 12. sınıflar kapandı mı? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ertelendi mi, ara mı verildi, iptal mi oldu?

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları açıklandı. Buna göre 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek mi merak edildi. Öğrenciler tarafından merak edilen konulardan birisi de 8. ve 12. sınıflar kapandı mı? . ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ertelendi mi, iptal mi oldu? sorusu oldu. Detaylar haberimizde...