8 Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen şahıslara yönelik yapılan 8 ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 75 adet reçeteye tabi hap, 36 adet ecstasy hap, 30 gram eroin maddesi, 31,45 gram esrar maddesi, 35 gram skunk maddesi, 33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde suçlarıyla ilgili toplam 19 şüpheli şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yapan 12 şahıstan 4'ü tutuklandı. - DENİZLİ