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8. Uluslararası Yed-İ Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin Galası İnegöl'de Yapılacak

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8. Uluslararası Yed-İ Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin Galası İnegöl'de Yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen 8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin galası, Perşembe akşamı İnegöl'de yapılacak.

İnegöl, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin galasına hazırlanıyor. Bu yıl pandemi dolayısıyla sağlık çalışanlarına ithafen büyük çağın 7 hekiminin hayatının beyaz perdeye taşındığı 7 Velayet 7 Vilayet 8. Uluslararası Kısa Film Festivalinin galası, 16 Eylül Perşembe akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

ÇAĞIN 7 BÜYÜK HEKİMİNİN HAYAT HİKAYELERİ BEYAZ PERDEYE TAŞINDI

Festivalde bu yıl sağlık çalışanlarına ithafen büyük çağın 7 hekimi perdeye aktarıldı. Tıp dünyasında hekimlerin hekimi olarak adlandırılan İbn-i Sina, psikolojiyi temelli bir bilim dalı haline getiren İbn Bacce, pediatri biliminin kurucusu, dezenfektanın mucidi ve kimyayı tıpta uygulayan ilk hekim Ebubekir Er Razi, Ortaçağın en büyük fizyoloğu İbn-i Nefes, tarihte karantinayı uygulayan ilk hekim İbni Cessar, 17 bilim dalında 180 eser bırakan, şifalı bitki çalışmalarıyla çağın en büyük bilim adamlarından El Biruni ve cerrahinin babası olarak nitelendirilen El Zehravinin hayat hikayeleri, beyaz perdeye taşındı.

2 FİLMİN ÇEKİMLERİ İNEGÖL'DE YAPILMIŞTI

Kısa filmlerin çekimleri, Bursa'yı da doğal film platosu haline getirdi. İnegöl Belediyesi'nin daveti ve talebi üzerine Hekimlerin Hekimi İbni Sina'nın hayat akışını ve bilime olan katkılarının postmodern yaklaşımla anlatıldığı "Düğüm" senaryosu ile Ortaçağa adını veren eczacılığın öncüsü El Biruni'nin tabiatın şifasının anlatıldığı "Seydelani" adlı senaryonun çekimleri de İnegöl'de yapılmıştı. 8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin galası da İnegöl'de gerçekleştiriliyor.

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Haber: 8. Uluslararası Yed-İ Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin Galası İnegöl'de Yapılacak - Haberler
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