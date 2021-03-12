Turkish Open'da milliler 3. günü 3 madalya ile tamamladı
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Turkish Open'da milliler 3. günü 3 madalya ile tamamladı

12.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:03
Turkish Open'da milliler 3. günü 3 madalya ile tamamladı

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open 2021), üçüncü gün müsabakalarıyla devam etti.

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open 2021), üçüncü gün müsabakalarıyla devam etti. Büyükler kategorisinde son maçların yapıldığı günü Türkiye, günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de üçüncü gün büyükler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı ve bu kategoride müsabakalar sona erdi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için olimpik puan veren turnuvada Türk sporcular, üçüncü günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, böylelikle 16 sıklette yapılan büyükler kategorisi müsabakalarını 3'ü altın, 3'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere 15 madalya ile tamamladı.

Turnuvanın üçüncü gününde kadınlar 46 kilo finalinde iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Emine Gögebakan müsabakayı kazanarak tatamiden altın madalya ile ayrılan taraf olurken Fatma Keleş gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 46 kiloda Filiz Ögel, erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ile 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu bronz madalya kazandı.

Turnuvanın üçüncü gün müsabakalarını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da yerinde takip ederek, dereceye giren sporcuları madalyalarını takdim etti.

Turnuva 3 gün boyunca gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla devam edecek. - İSTANBUL

Turkish Open'da milliler 3. günü 3 madalya ile tamamladı
Turkish Open'da milliler 3. günü 3 madalya ile tamamladı
Turkish Open'da milliler 3. günü 3 madalya ile tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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