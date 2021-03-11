8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021), ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen organizasyonda, büyükler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için puan veren turnuvada Türk sporcular, ikinci gün müsabakaları sonunda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Erkekler 54 kilo final mücadelesinde iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Server Balaban'a üstünlük kuran Görkem Polat altın madalya elde etti. Server Balaban ise gümüş madalyayla yetindi. Aynı kiloda mücadele eden Sercan Celil Yaşar da bronz madalyanın sahibi oldu.

Türk sporcular, turnuvanın ilk gününde ise 5 madalya elde etmişti.

Organizasyona, yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan