8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı
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8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı

10.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:09

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), İstanbul'da başladı.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), İstanbul'da başladı.

Bir otelde düzenlenen organizasyonun ilk gününde erkeklerde 63, 68 ve 87; kadınlarda 62, 73 ve +73 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

17 Mart'a kadar sürecek organizasyonda, büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Turnuvanın ilk 3 gününde büyükler kategorisinde yapılacak müsabakalar, sporculara olimpik puan da kazandıracak.

Şahin: "Güvenli bir şampiyonayı dünya çapında gerçekleştiriyoruz"

Pandemi döneminde dünya standartlarında bir turnuva yaptıklarını söyleyen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Testlerle beraber güvenli bir şampiyonayı dünya çapında gerçekleştiriyoruz. Dünya standartlarında yapılabilecek en iyi uygulamayı yapıyoruz. Temizlik, hijyen ve mesafe kuralı, testler uygulanıyor. Baştan itibaren herkese test yapılıyor" diye konuştu.

Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları olduğunu kaydeden Şahin şunları kaydetti:

"Kontrollü olarak bir organizasyonu dünya çapında gerçekleştiriyoruz. Her sene yaptığımız Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Turnuvaya 47 ülke ve 1700'ün üzerinde sporcu katılıyor. Bu çok önemli bir rakam. Türkiye'ye duyulan güvenin eseridir. Bütün milli takımlar, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Asya buraya aktı. Yaptığımız şampiyonada her şey kontrol altında. Girişte muhakkak testler yapılıyor. Herkes kontrollü bir şekilde maçlarına devam ediyor. Tokyo Olimpiyatları için bir test müsabakası, sporcularımız bir kazanım için çalışacaklar. Bu noktada da güzel maçlar çıkarıp başarılı olacaklar. Türkiye'ye gelen misafirlerimizi bu kurallar içinde en iyi şekilde ağırlıyoruz. Çok güzel maçlar olacağına inanıyorum. Hedefimiz bundan sonra yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 2021 Tokyo Olimpiyatları. Hem paratekvandoda hem tekvandoda hazırlıklıyız."

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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