8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlıyor

09.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:54
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlıyor

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), yarın İstanbul'da başlıyor.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), yarın İstanbul'da başlıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 46 ülkeden 1590 sporcunun katılımıyla yapılacak organizasyonda büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Turnuvanın ilk 3 gününde büyükler kategorisinde yapılacak müsabakalar, sporculara olimpik puan da kazandıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tekvandoda 13 ay aradan sonra ilk kez bir uluslararası organizasyon gerçekleştirileceğini belirten TTF Başkanı Metin Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerin yapmak istedikleri faaliyetler büyük bir titizlikle seçiliyor. Bu konuda ülkemize karşı büyük bir güven var. Tam 13 ay sonra uluslararası bir faaliyeti ülkemizde yapacağız. Hem gelecek ay yapılacak Avrupa şampiyonası, hem de olimpiyat oyunları yolunda önemli bir organizasyon olacak. Buralara hazırlanan sporcular kendilerini görmüş olacaklar. Önemli sporcuları İstanbul'da ağırlayacağız. 50'ye yakın ülkeden 1500'ün üzerinde sporcunun mücadele edecek olması da ülkelerin turnuvamıza bakışının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Salgın şartları altında gerekli tüm önlemleri aldık. Mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum."

Turnuva, 17 Mart Çarşamba günü sona erecek.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlıyor
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlıyor
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:54:02. #1.14#
title