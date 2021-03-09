8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın İstanbul'da başlıyor

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), yarın İstanbul'da başlıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 46 ülkeden 1590 sporcunun katılımıyla yapılacak organizasyonda büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Turnuvanın ilk 3 gününde büyükler kategorisinde yapılacak müsabakalar, sporculara olimpik puan da kazandıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tekvandoda 13 ay aradan sonra ilk kez bir uluslararası organizasyon gerçekleştirileceğini belirten TTF Başkanı Metin Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerin yapmak istedikleri faaliyetler büyük bir titizlikle seçiliyor. Bu konuda ülkemize karşı büyük bir güven var. Tam 13 ay sonra uluslararası bir faaliyeti ülkemizde yapacağız. Hem gelecek ay yapılacak Avrupa şampiyonası, hem de olimpiyat oyunları yolunda önemli bir organizasyon olacak. Buralara hazırlanan sporcular kendilerini görmüş olacaklar. Önemli sporcuları İstanbul'da ağırlayacağız. 50'ye yakın ülkeden 1500'ün üzerinde sporcunun mücadele edecek olması da ülkelerin turnuvamıza bakışının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Salgın şartları altında gerekli tüm önlemleri aldık. Mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum."

Turnuva, 17 Mart Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er