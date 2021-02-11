8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası İstanbul'da yapılacak

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021), 10-15 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon büyükler ve gençler kategorilerinde düzenlenecek. Yıldızlar yaş kategorisi müsabakaları pandemi nedeniyle yapılmayacak.

Öte yandan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Poomsae Müsabakaları, 16-17 Mart tarihlerinde yine İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar