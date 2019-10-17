17.10.2019 19:20

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Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Türkmen'in konuşması

UNESCO Temsilcisi ve Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz'ın konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün konuşması Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Türkmen, ata sporlarının dini ve milli motiflerle donatıldığını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Türkmen, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu'ndaki konuşmasında, bir kültür ürününün gelecek nesillere aktarılması için o kültür hatlarına ihtiyacın olduğunu ve bu hatları aksettiren geleneksel sporlardaki tarihi malzemeler olduğunu dile getirdi.

Bu anlamda Türk kültürünün zenginliğine vurgu yapan Türkmen, şöyle konuştu:

"Kendi tarih ve kimliğini bilmeyen, bunun şuurunda olmayan hiçbir kültürün anlamı yoktur. Ata sporlarımız, milli ve dini motifler ile donatılmıştır. Bu sempozyumla geleneğimizi yaşatabilmek, tanıtabilmek ve gelecek kuşaklara yazılı belge bırakabilmeyi milli vazife olarak görenler aynı zamanda milli kültürün taşıyıcı ve koruyucu vizyonuyla sosyal bir misyon üstlenmişlerdir. Bu sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Türkiye Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Temsilcisi ve Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz ise geleneksel spor ve oyunların kuşkusuz kültürün kuşaktan kuşağa aktarımını ve toplumun bir arada tutulmasını sağladığını söyledi.

Toplumsal duyarlılığın geleneksel sporlar yoluyla elde edileceğini anlatan Oğuz, "Herkes için spor, geleneksel spor ve oyunlarla elde edilebilir. Kuşkusuz bu nedenle bu geleneksel oyunları sürdürenleri, ev sahipliği yapanları saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de geleneksel sporların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun desteğiyle düzenlenen sempozyumun açılış törenine, 23 ülkeden çok sayıda akademisyen ve devlet yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA