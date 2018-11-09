8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"Nin Açılışı Yapıldı

Türkiye ve dünyadan birçok filmin yer aldığı "8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" başladı.

Festivalin açılış programı, sinema ve sanat dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra akademisyen ve öğrencilerin de katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi'nde yer alan Derviş Zaim, Pavlina Jeleva, Ivan Madeo, Evgenia Tirdatova ve Bennu Yıldırımlar ile kısa metraj jürisindeki Barry Ward, Melis Birkan, Laura Kavanagh, Çiğdem Mater ve Bulut Reyhanoğlu'nun takdim edilmesiyle başladı.

Yekta Kopan ve Pınar Altuğ'un sunduğu açılış programı, festivalde yarışacak filmlerden kesitlerin gösterildiği bir videonun izlenmesiyle devam etti.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, konuşmasında festivalin büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğu ifade ederek, "Hep adalet ve hukukun peşindeyiz. Bu yolda sinema sanatının ürünleriyle daha çok adalet, hakikat ve hukuk nasıl olur diye her yıl bir araya geliyoruz." dedi.

Sözüer, festivalin devam etmesi için verilen desteklere değinerek, "Festivalimize önemli manevi katkılarda bulunanlar olduğu gibi diğer pek çok yönden de dostane katkılar var." ifadesini kullandı.

"Filistin'i anlatan bir animasyon filmimiz var"

Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerini anımsatan Sözüer, "Her yıl 'acaba Filistin'le ilgili bir film bulabilecek miyiz?' diye festivallere baktım. Bu sene çok şanslıyız, bir animasyonla Filistin'i anlatan bir filmimiz var. Bunu bulmak bile bu festivale devam etmek için önemli bir motivasyon sağladı." diye konuştu.

Festivalde yer alacak filmler hakkında bilgiler veren ve katkı sunan herkese teşekkür eden Sözüer, şunları kaydetti:

"Bu yıl da dünyadan sinemacıları ve akademisyenleri, İstanbul'da Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin forumunda buluşturduk. Bu buluşmayı sağlamak için katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Herkesi yediden yetmişe, yedi yıldır adalet dostlarına katılmak için filmleri izlemeye ve akademik programa katılmaya davet ediyoruz."

Sinema onur ödülü Derviş Zaim'e verildi

Programda daha sonra "Sinema Onur Ödülü" Bennu Yıldırımlar tarafından Derviş Zaim'e, "Akademi Onur Ödülü" ise İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından David Nutt'a takdim edildi.

Zaim, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ödüle layık olmaya gayret edeceğini belirterek, "Onur ödülü bir taraftan da şunu söyler insana, 'artık sen onur ödülü alacak yaşa geldin' der ama daha yapacak birkaç işim olduğunu düşünüyorum. Verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Nutt ise kendi tutkuları ile festivali düzenleyenlerin tutkularının benzer olduğunu düşünerek programa geldiğini, onu ödülünü almak kadar festivale katılıyor olmaktan da mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Sinemaya Katkı Ödülü"ne layık görülen İsmail Karadaş ve Jak Şalom da ödül almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program, açılış filmi "Erkekler de Ağlar"ın gösterimiyle sona erdi.

Festival 15 Kasım'a kadar devam edecek

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmayı amaçlayan festivalde, "Sinema Madde ve Alkol Kullanımını Özendirir mi?" ve "Sinema Adalet İlişkisi" başlıklı iki panel düzenlenecek.

Beyoğlu Atlas ve Kadıköy sinemalarında gösterimlerin gerçekleşeceği, 2017 ve 2018 yıllarına ait yapımlarından seçilen festival filmlerinin hepsi Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Festival, 15 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.