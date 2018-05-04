Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Ulugbek Egamberdiev, Türkiye'nin sağlık turizmindeki gelişimini örnek almak istediklerini belirtti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneğinin organizasyonuyla ilçedeki bir otelde düzenlenen kongreye, farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin yanı sıra 50 ülkeden davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal, kongrede sağlık turizminin sorunlarını konuşacaklarını, yurt dışından gelen misafirlere de Türkiye'de gelişen sağlık turizmini anlatıp ilerisi için ülkeler arasında neler yapılabileceğini görüşeceklerini söyledi.

Sağlıkta son dönemde önemli adımlar atıldığını vurgulayan Birdal, "Türkiye, 2002'de başladığı sağlıkta dönüşüm programıyla altyapısını güçlendirmesi, kaliteli ve etik değerleri göz önüne alarak yaptığı çalışmalarla bugün dünyada örnek gösterilecek işlere imza attı. Şehir hastanelerinde yapılan çalışma, teknolojik, insan kaynakları ve yönetim bağlamında farklılık arz etmekte ve dünya ülkelerine numune teşkil etmektedir." dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de kentin termal turizm noktasında yatırım yapılacak önemli bir sahaya sahip olduğunu, devletin temsilcileri olarak yatırım yapmak isteyen herkese destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Ulugbek Egamberdiev ise toplantıya davet edildiği için çok mutlu olduğunu, Özbekistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının yaptığı ikili görüşmelerin olumlu adımı olarak burada bulunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin sağlık turizminde çok geliştiğine dikkati çeken Egamberdiev, "Türkiye sağlık turizminde dünyaya hizmet ediyor. Bundan sonrasında da Özbekistan ve Türkiye arasında sağlık turizmindeki birçok çalışmayı ilerletmeye devam edeceğiz. Türkiye'deki kaliteli ve gelişmiş sağlık turizmini Özbekistan'da da yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Belediye Başkanı Özer Kayalı da kongreye ilişkin konuşma yaptı.

Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da programa katıldı.

Kongre 6 Mayıs'ta sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.