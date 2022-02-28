İSTANBUL (AA) - Atletizmde 8. Uluslararası Ruhi Sarıalp Salon Atlamalar Kupası yarın İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ataköy Atletizm Salonu'nda gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek kupada erkek ve kadın yarışmacılar, uzun atlama, sırıkla atlama, üç adım atlama ve yüksel atlama branşlarında mücadele edecek.

Organizasyona yaklaşık 100 sporcunun katılacağı bildirildi.