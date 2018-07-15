8. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali
Manavgat Belediyesince bu yıl 8. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali düzenlendi.
Manavgat Belediyesince bu yıl 8. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali düzenlendi.
Festivalin son gününde Boğaz mevkisinde başlayan korteje, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ünlü motosiklet şovmeni Troger Mokus da katıldı.
Etkinliğe katılan bazı motosikletçiler, üzerinde "Çocuk istismarına hayır" yazılı tişört giydi bazıları da istismara tepki gösteren dövizler taşıdı.
Korteje kendi motosikletiyle katılan Başkan Sözen, zaman zaman motosiklet üzerinde ayağa kalkarak üzerindeki "Çocuk istismarına hayır" yazılı tişörtü gösterdi.
Yoğun güvenlik önleminin alındığı kortejde, Troger Mokus'un şehir merkezinde ve yollarda yaptığı akrobasi gösterileri ilgi gördü.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, motosiklet tutkunları, Sorgun, Titreyengöl, D-400 karayolu güzergahından ilçe merkezine tur attı.
Festivale Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan Danimarka, Almanya ve İsveç'ten 120 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkunu katıldı.