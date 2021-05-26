8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne katılan Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic Açıklaması

Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic, "En etkili olanı halka açık ortamlarda şiirlerini okumaktır.

Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic, "En etkili olanı halka açık ortamlarda şiirlerini okumaktır. Çok fazla kısa şiir okudum. Hala yayınlanmamış en az 100 kitabım var. Kısa şiirler amaçlarına ulaştıklarında harikadır." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İstanbulensis Şiir Festivali" çeşitli ülkelerden usta isimleri edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu yıl teması "Yunus Emre" olarak belirlenen festivalin çevrim içi gerçekleştirilen oturumlarından ilkinin konuğu Pulitzer Şiir Ödülü sahibi Charles Simic oldu.

Sırbistan kökenli Amerikalı şair Simic, 2. Dünya Savaşı'nı yaşamasının edebiyata yönelmesinin en büyük sebebi olduğunu söyledi.

Simic, "O savaş ve savaştan öğrendiklerim olmadan şiirimin aynı olacağına inanmıyorum. Yunanlara, Romalılara bakarsanız, doğuda Japonlara, Çinlilere... Bu şiirleri bugün hala okuyabiliriz ve anlayabiliriz. Belki o günün Çin'i ve Japonya'sını anlamayabiliriz ama şiirler tamamen anlaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şiir için endişelenecek bir şey yok"

Charles Simic, şiirin anlaşılması ve birilerini uyandırması gerektiğini vurgulayarak, "En etkili olanı halka açık ortamlarda şiirlerini okumaktır. Çok fazla kısa şiir okudum. Hala yayınlanmamış en az 100 kitabım var. Kısa şiirler amaçlarına ulaştıklarında harikadır." ifadelerini kullandı.

Özellikle kısa şiirlerin, yazılan değil bulunan şeyler olduğuna dikkati çeken Simic, şiir yazmanın bir merhamet meselesi olduğunu kaydetti.

Simic, yazılarını ve şiirlerini bilgisayarda değil, küçük not defterlerine yazdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın değiştiğini biliyorum ve bu teknoloji çok güzel ve kullanışlı. Bunu bir sorun olarak görmüyorum. Ben bir yere gittiğimde ve röportajlarda hala kalem kullandığımı söylüyorum, çok şaşırıyorlar. Eskiden yaptığını yaparsın aslında. Bence şiir nerede olursa olsun gayet güzel devam edecek. Şiir için endişelenecek bir şey yok. Şiirin kaderi ve tarihi çok ilginç. Balkanlar ve Türkiye'de epik şiir açısından çok net bir ayrım vardı, şiirle ilgilenmeseniz bile dikkatinizi çekerdi."

Festivalin ikinci gün programı 17.00'de yazar Mustafa Tatcı'nın konuşmacı olacağı "Yunus Emre Yorumları", 19.00'da Mehmet Narlı ve Bahtiyar Aslan'ın katılacağı "Halk Şiiri" ve Haşim Şahin'in konuşacağı "Yunus Emre'nin Dünyası" başlıklı oturumlarla çevrim içi devam edecek.

Charles Simic hakkında

Çağdaş Amerikan şiirinin bugünkü durumuyla ilgili fikir yürüten bir çevirmen, denemeci ve düşünür olan Simic, 1938'de Belgrad'da dünyaya geldi.

Paris Review editörlüğünü yürüten Sırbistan kökenli ABD'li edebiyatçı, "The World Doesn't End (Dünya Bitmez)" kitabıyla Pulitzer Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'ne 1995'te seçilen Simic, 1998'de Akademi Bursu'nu aldı ve 2000'de Amerikan Şairler Akademisi Rektörü olarak seçildi. 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 15. Resmi Şairi olarak atanan Charles Simic, 2011'de ise şiirde yaşam boyu başarı alanında yılda bir kez verilen Frozen Madalyası'nı kazandı.

Henüz Türkçede yayımlanan bir kitabı bulunmayan şairin farklı dillerde yayımlanmış 20'ye yakın eseri var.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz