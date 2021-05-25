"8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İstanbulensis Şiir Festivali" edebiyatseverlerle buluştu.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İstanbulensis Şiir Festivali" edebiyatseverlerle buluştu.

Bu yıl teması 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinden ilham alınarak, Türkçenin kurucusu "Yunus Emre" olarak belirlenen festival, çevrim içi olarak 29 Mayıs'a kadar devam edecek.

Festivalin online gerçekleştirilen açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "İlhamlarını, duygularını bizlerle bonkörce paylaşan şairlerimiz, şiiri mecazın kanatlarında engin yürekleriyle kaleme alır ve satıra geçirirler. Hayatımıza zarafeti bir nakış gibi dokumayı, tek bir mısraya dünyayı sığdırmayı amaç edinen şairlerimizin yazdıklarıyla sonsuzluğun güzelliklerini yaşarız." dedi.

Keskin, bu coğrafyanın tüm medeniyetlere yol gösterici ve ışık olduğuna işaret ederek, "Evrensel kültür ve sanat dünyasında harmanlanan bu zengin eserleri hayatlarını adayarak üreten ve tüm insanlığa kazandıran tüm sanatçılarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Bugün bu programımıza katılan tüm şairlerimiz de gelecek nesillerin izinden yürüyecek eserlerini hemşerilerimizle paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenci Hatice Ömeroğlu, Nuri Pakdil'in "Anneler ve Kudüsler" şiirini okudu.

Açılışta Mevlana İdris, Em Strang, Zeynep Arkan, Monica Youn, Ali Ayçil, Charles Simic, Hüseyin Akın, Lyudmila Klochko, Güven Adıgüzel ve Sasha Skenderija da şiirleriyle yer aldı.

Açılış töreni sonrası Yücel Arzen bir konser verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı